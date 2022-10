PRIMUL EȘEC PENTRU TONI PETREA LA CHINDIA

1 0

Chindia Târgoviște a pierdut cu scorul de 0-1 în fața formației care evoluează în Liga 3, Ocna Mureș, în grupele Cupei României. Ocna Mureș este pe locul șapte în seria nouă din al treilea eșalon al României. Chindia Târgoviște și Ocna Mureș evoluează în grupa D din Cupa României, din care mai fac parte Hermannstadt, Universitatea Craiova și FC Argeș.

Trupa antrenată de Toni Petrea a avut un start mai bun de meci. Chamed a șutat bine din lovitură liberă, dar balonul a nimerit bara. Totuși, Ocna Mureș a marcat unicul gol al partidei în minutul 33. Giurgiu l-a învins pe Moldovan de la punctul cu var.

Aceasta este prima înfrângere înregistrată de Chindia cu Toni Petrea pe banca tehnică, după trei victorii consecutive obținute în campionat.

Recent, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că regretă plecarea lui Anton Petrea de la gruparea roș-albastră.

Întrebat dacă ar fi dispus să revină la FCSB pentru a treia oară, Petrea a dat un răspuns care lasă loc de multe interpretări. Totodată, tehnicianul a dezvăluit și cum a fost convins să se întoarcă la echipă pentru a doua oară.

„Nimeni nu poate ști ce discuții am avut cu patronul de la FCSB. Doar s-au făcut supoziții și presupuneri. Nu vreau să mai vorbesc, sunt acum antrenor la altă echipă. Am fost sunat de către conducerea clubului, să revin. Inițial am refuzat, am zis că nu este momentul, să mai așteptăm. Au insistat, apoi am discutat cu managerul, cu MM. Am aflat niște discuții din vestiar vizavi de posibila mea revenire.

M-am bucurat că jucătorii au fost entuziasmați de faptul că aș putea reveni. Am fost entuziasmat. Acesta a fost motivul pentru care am decis să revin la FCSB. Niciodata să nu spui niciodată (n.r. – despre o revenire la FCSB). Însă e greu să vorbesc acum, am alte planuri, alte obiective”, a spus Toni Petrea, la Fotbal Club.