Primele autobuze electrice BYD ajung la Târgoviște în maximum două săptămâni:  Încep lucrările pentru stațiile de încărcare

Transportul public din Târgoviște se pregătește pentru o schimbare majoră. În cel mult două săptămâni, vor începe să sosească, în loturi, cele 21 de autobuze electrice achiziționate de administrația locală, iar municipalitatea a demarat deja lucrările pentru montarea stațiilor de încărcare.

Achiziția face parte din proiectul „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale Târgoviște – etapa I”, finanțat prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local.

Contractul aflat în derulare include:21 de autobuze electrice de 12 metri;21 de stații de încărcare lentă la autobază;7 stații de încărcare rapidă amplasate pe traseu.

Valoarea totală a contractului este de 56.665.555,60 lei (fără TVA), fondurile fiind asigurate integral din bani europeni.

Autobuze performante, produse de cel mai mare producător mondial

Autobuzele alese sunt modele BYD K9UD, vehicule de 12 metri, cu podea complet coborâtă și o capacitate de 80 de pasageri, dintre care 33 pe scaune. Sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități și dotate cu:sisteme de climatizare și încălzire,sisteme de informare și numărare a călătorilor,camere de supraveghere,soluții de management și monitorizare a vehiculelor.

BYD, cel mai mare producător de autobuze electrice din lume, are deja peste 90.000 de unități livrate pe plan global.

Autonomie ridicată și costuri reduse

Potrivit producătorului, modelele K9UD se remarcă printr-o autonomie extinsă, costuri reduse de încărcare și mentenanță, garanție extinsă a bateriilor, precum și prin eficiența sistemului de frânare regenerativă, care permite recuperarea energiei în timpul deplasării.

Primele autobuze vor intra pe traseu după livrare, testare și punerea în funcțiune a infrastructurii de încărcare.