Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a explicat cum va influența noua reformă în administrația publică locală funcționarea Primăriei și politica de resurse umane

În contextul reformelor anunțate la nivel național, municipalitatea se va confrunta cu o reducere cumulată de 40% a posturilor – 10% în anii anteriori și 30% prin noile măsuri. Cu toate acestea, primarul a subliniat că nu vor fi concediați angajați, ci vor fi implementate măsuri de eficientizare și optimizare a schemelor de personal.

„NU NUMAI CĂ NU TREBUIE SĂ DĂM PE NIMENI AFARĂ, dar chiar și în condițiile unei reduceri de 30% a posturilor, mai avem posibilitatea să înființăm 55 de posturi noi”, a declarat Daniel Cristian Stan.

Primarul a mai precizat că, deși există posibilitatea creării de noi posturi, municipiul nu va deschide imediat noi angajări. În ultimii ani, Primăria Târgoviște a funcționat cu aproximativ 50% din schema de personal, implementând o politică prudente de angajare.

Această abordare implică:

Neînlocuirea automată a personalului pensionat, încurajând o rotație naturală a angajaților.

Menținerea eficienței administrative fără a afecta serviciile publice.

Posibilitatea de a înființa posturi doar acolo unde este strict necesar.

Eficiență și modernizare

Daniel Cristian Stan a subliniat că reformele urmăresc nu doar reducerea costurilor, ci și creșterea eficienței și profesionalismului administrației locale. Printr-o gestionare responsabilă a resurselor umane, Primăria Târgoviște își propune să continue să ofere servicii de calitate către cetățeni, chiar și în condiții de reducere a posturilor.

„Politica noastră de angajare este echilibrată: nu punem presiune pe buget și nici nu afectăm serviciile publice. Este vorba despre eficiență, administrație responsabilă și modernizare”, a concluzionat primarul.

Concluzie

Noua reformă aduce provocări, dar și oportunități pentru administrarea inteligentă a resurselor umane în Primăria Târgoviște. Cu o strategie bazată pe planificare și responsabilitate, municipalitatea se aliniază noilor cerințe legislative, fără a afecta personalul existent sau calitatea serviciilor pentru cetățeni.