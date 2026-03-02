Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat punerea în aplicare imediată a prevederilor cuprinse în OUG nr. 9/2026, act normativ recent publicat în Monitorul Oficial, care aduce reduceri semnificative la taxele și impozitele locale

Edilul a precizat că persoanele care se încadrează în noile dispoziții sunt așteptate, începând de luni, la sediile Serviciului de Taxe și Impozite Târgoviște pentru depunerea documentelor justificative.

Facilități pentru persoanele cu dizabilități

Noile măsuri vizează în principal sprijinirea persoanelor cu handicap și a reprezentanților legali care le au în îngrijire.

Reduceri la impozitul pe clădiri

50% reducere pentru locuința de domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav ori a reprezentanților legali ai acestora;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat.

Reducerea se acordă pe baza documentelor justificative depuse la organul fiscal local.

Reduceri la impozitul pe teren

50% reducere pentru terenul aferent locuinței persoanelor cu handicap grav;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat.

Impozit auto diminuat

Pentru un singur autovehicul cu capacitate cilindrică sub 2000 cmc, la alegerea contribuabilului:

50% reducere pentru persoanele cu handicap grav;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat.

Impozite mai mici pentru clădirile vechi

Ordonanța introduce și un mecanism de reducere a valorii impozabile a clădirilor în funcție de vechime: 15% reducere pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani; 25% reducere pentru clădirile mai vechi de 100 de ani.

Măsura vine în sprijinul proprietarilor de imobile istorice sau tradiționale, încurajând totodată conservarea patrimoniului construit.

Aplicare directă, fără hotărâre de Consiliu Local

Un aspect important subliniat de primarul municipiului Târgoviște este faptul că, la nivel local, impozitele sunt stabilite la nivelul minim prevăzut de lege și nu există cote adiționale.

Prin urmare, nu este necesară adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local, actul normativ aplicându-se imediat și integral.

Persoanele care se încadrează în noile prevederi trebuie să se prezinte la Serviciul de Taxe și Impozite Târgoviște cu documentele justificative necesare pentru acordarea reducerilor.

Autoritățile locale estimează că măsurile vor avea un impact semnificativ pentru persoanele vulnerabile și pentru proprietarii de clădiri vechi, reprezentând un sprijin concret într-un context economic dificil.

Noile facilități fiscale confirmă angajamentul administrației locale de a aplica rapid legislația în vigoare și de a susține categoriile care au nevoie de sprijin suplimentar.