Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat că, pe fondul avertizării meteorologice cod galben de precipitații, administrația locală a intervenit încă din cursul nopții pentru deszăpezirea orașului



A nins pe parcursul întregii nopți, iar în teren acționează 22 de utilaje și aproximativ 130 de angajați, aparținând Direcției de Salubritate, SC Eco-Sal SRL și Municipal Construct SA. Intervențiile vizează atât principalele artere de circulație, cât și străzile secundare



La această oră, nu sunt semnalate probleme deosebite, însă autoritățile precizează că se circulă în condiții de iarnă, motiv pentru care participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită.

O atenție specială este acordată zonelor în care se află unități de învățământ, pentru a asigura accesul în condiții de siguranță. Echipele de intervenție vor ajunge, pe parcursul dimineții, în toate cartierele municipiului.



Pentru situații de urgență, cetățenii municipiului Târgoviște pot apela următoarele numere de telefon:

0731.316.716 / 0245.217.134 – Dispecerat Direcția de Salubritate;

0245.921 / 0731.327.436 – Dispecerat Poliția Locală.

Autoritățile locale dau asigurări că monitorizează permanent situația și vor interveni ori de câte ori va fi necesar pentru menținerea siguranței rutiere și pietonale.