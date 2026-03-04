Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Primarul municipiului Târgoviște a anunțat că lucrările de modernizare și consolidare de la Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea” se află pe ultima sută de metri

Proiectul, cu o valoare totală de peste 50 de milioane de lei, reprezintă una dintre cele mai mari investiții în infrastructura educațională din România și cea mai importantă de acest tip realizată vreodată în municipiul Târgoviște.

Fondurile sunt nerambursabile și au fost atrase de Primăria Târgoviște din mai multe surse importante de finanțare. Este vorba despre Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic, prin care este reabilitat Corpul C6, componenta PNRR „Valul Renovării”, precum și inițiativa „Școli Sigure și Sănătoase”.

Lucrările realizate sunt ample și vizează practic refacerea completă a unității de învățământ. Clădirea a beneficiat de consolidare structurală integrală, termoizolație modernă, înlocuirea tâmplăriei și a acoperișului, dar și de modernizarea sistemului de încălzire. În plus, au fost montate panouri solare pentru producerea energiei regenerabile, a fost instalat un sistem eficient de climatizare, iluminat LED inteligent și un sistem integrat de management energetic.

Prin aceste intervenții, liceul va deveni nu doar mai sigur din punct de vedere structural, ci și mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul. Elevii și profesorii vor beneficia de condiții moderne, adaptate standardelor actuale de confort și siguranță.

Autoritățile locale estimează că noul spațiu școlar va fi complet pregătit pentru utilizare începând din această vară, marcând astfel un moment important pentru educația din Târgoviște. Investiția confirmă direcția asumată de administrația locală de a prioritiza infrastructura educațională și siguranța elevilor.

