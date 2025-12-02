Primarul Daniel Cristian Stan, mesaj emoționant de Ziua Națională: „1 Decembrie 1918 rămâne stânca acestui popor”

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța istorică a momentului de la 1 Decembrie 1918 și semnificația acestuia pentru identitatea și unitatea națională.

Edilul a amintit că astăzi se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României, act istoric pe care l-a numit „momentul sfânt al poporului român” și „cunună a tuturor încercărilor, sacrificiilor, credinței și rugăciunilor de veacuri”.

În mesajul său, primarul a comparat spiritul de solidaritate, curaj și maturitate al românilor din 1918 cu realitățile prezentului, subliniind că „lumina istorică de la 1 Decembrie 1918 nu poate fi acoperită” indiferent de provocările contemporane.

„Românii de la 1918 au renunțat la orgolii pentru interesul național; astăzi, am impresia că unii ar da interesul național pe altele străine. (…) Dar, din fericire, esența acelui moment rămâne vie, parte din sufletul acestei țări”, a transmis Daniel Cristian Stan.

Primarul Târgoviștei a încheiat mesajul printr-o urare adresată tuturor românilor, oriunde s-ar afla: „La mulți ani, România! La mulți ani, românilor de pretutindeni!”