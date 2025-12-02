Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Primarul Daniel Cristian Stan, mesaj emoționant de Ziua Națională: „1 Decembrie 1918 rămâne stânca acestui popor”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța istorică a momentului de la 1 Decembrie 1918 și semnificația acestuia pentru identitatea și unitatea națională.

Edilul a amintit că astăzi se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României, act istoric pe care l-a numit „momentul sfânt al poporului român” și „cunună a tuturor încercărilor, sacrificiilor, credinței și rugăciunilor de veacuri”.

În mesajul său, primarul a comparat spiritul de solidaritate, curaj și maturitate al românilor din 1918 cu realitățile prezentului, subliniind că „lumina istorică de la 1 Decembrie 1918 nu poate fi acoperită” indiferent de provocările contemporane.

„Românii de la 1918 au renunțat la orgolii pentru interesul național; astăzi, am impresia că unii ar da interesul național pe altele străine. (…) Dar, din fericire, esența acelui moment rămâne vie, parte din sufletul acestei țări”, a transmis Daniel Cristian Stan.

Primarul Târgoviștei a încheiat mesajul printr-o urare adresată tuturor românilor, oriunde s-ar afla: „La mulți ani, România! La mulți ani, românilor de pretutindeni!”

Articolul precedent
Șofer depistat la Bolovani conducând un tractor neînregistrat și transportând lemne fără acte
Articolul următor
Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan: 1 Decembrie, ziua în care ne celebrăm identitatea și unitatea
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

ACCIDENT RUTIER ÎN COMUNA VOINEȘTI: TREI PERSOANE RĂNITE

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În această după-amiază, 1 decembrie, polițiștii Serviciului Rutier au...

FCSB U19,  pe 10 decembrie are șanse la calificarea în primăvara UEFA Youth League

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
FCSB U19, campioana Ligii de Tineret 2024/2025, a fost...

289 de înotători au participat la Campionatul Național de Poliatlon pentru copii de 11 ani, găzduit la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Târgoviștea a fost în  weekend gazda Campionatului Național de...

 CSU Târgoviște joacă  ultimul meci pe teren propriu din 2025, în Liga 1 de Baschet Masculin

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa de baschet masculin CSU Târgoviște se pregătește pentru...

News

 MAI, DSU și IGSU continuă sprijinul pentru alimentarea cu apă a comunităților din Prahova și Dâmbovița

Social 0
Ministerul Afacerilor Interne, alături de Departamentul pentru Situații de...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița