Primarul Daniel Cristian Stan, mesaj despre rolul cercetării la debutul unui nou proiect universitar 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a participat  la deschiderea oficială a proiectului „Festival of Innovation and Technological Transfer”, organizat de Universitatea „Valahia” în parteneriat cu Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești.

Edilul a subliniat, în mesajul transmis cu acest prilej, importanța cercetării și a progresului tehnologic în societatea actuală, evocând celebrul citat al lui Alan Curtis Kay: „Cea mai bună cale de a prezice viitorul este să îl inventezi.”

„A fost un bun prilej de a conștientiza rolul din ce în ce mai pronunțat al cercetării și al progresului tehnologic în societatea contemporană”, a precizat primarul Daniel Cristian Stan, exprimându-și totodată aprecierea pentru inițiativa universitară și pentru colaborarea interinstituțională.

Proiectul își propune să promoveze inovația, transferul tehnologic și colaborarea între mediul academic, domeniul economic și administrația publică, în contextul accelerării digitale și al necesității de dezvoltare a competențelor orientate spre viitor.

