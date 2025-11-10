Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Primarul Daniel Cristian Stan lansează un canal oficial de comunicare directă cu târgoviștenii

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a lansat un canal oficial de difuzare, prin intermediul căruia locuitorii orașului pot fi informați, în timp real, despre cele mai importante proiecte, decizii și evenimente din administrația locală.

„Acesta este canalul meu de difuzare! Pentru a afla tot ceea ce este de interes în administrația locală târgovișteană, vă aștept alături de mine accesând linkul de mai jos”, a transmis edilul, invitând târgoviștenii să se alăture inițiativei de comunicare directă.

https://m.me/j/AbbZTPDyYIqFu38C

Prin această inițiativă, primarul își propune să întărească legătura dintre administrație și cetățeni, oferind transparență și acces rapid la informații de interes public, într-un format modern și interactiv.

Platforma de comunicare va fi utilizată pentru a transmite noutăți privind investițiile, proiectele în derulare, acțiunile comunitare și deciziile Consiliului Local, dar și pentru a încuraja un dialog deschis între administrație și comunitate.

Credință și comunitate la Moreni – președintele CJ Dâmbovița, prezent la sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

