Primarul Daniel Cristian Stan a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea fostei cantine a Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu – clădire abandonată de zeci de ani și ajunsă într-o stare avansată de degradare

Contractul a fost semnat împreună cu Liviu Gabriel Mușat, director al Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, instituția care gestionează fondurile europene alocate prin Programul Regional Sud Muntenia.

Investiție de peste 21 de milioane de lei

Valoarea totală a proiectului depășește 21.000.000 de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin componenta dedicată promovării eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în clădiri publice.

Proiectul nu presupune doar o simplă renovare, ci o transformare completă a imobilului într-un spațiu modern, eficient energetic și adaptat nevoilor actuale ale elevilor.

Clădirea va fi reconfigurată și amenajată ca un spațiu multifuncțional, care va include:

Cantină modernă pentru elevi

Sală de spectacole

Spațiu pentru festivități și evenimente școlare

Zone adaptate pentru activități educaționale și extracurriculare

Investiția va contribui la creșterea confortului și siguranței elevilor, dar și la diversificarea activităților organizate în cadrul unității de învățământ.

Un nou pas în modernizarea educației târgoviștene

Administrația locală continuă astfel seria investițiilor în infrastructura școlară din municipiu, urmărind atât îmbunătățirea condițiilor de studiu, cât și eficientizarea energetică a clădirilor publice.

Proiectul reprezintă nu doar o reabilitare a unei clădiri abandonate, ci și o investiție strategică în viitorul elevilor din Târgoviște – transformând o ruină într-un spațiu modern, funcțional și util comunității.

Târgoviștea continuă să atragă fonduri europene și să dezvolte proiecte cu impact direct asupra generațiilor tinere.