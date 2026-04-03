Primăria Târgoviște: Sala Clubului Sportiv Școlar intră în reabilitare după aproape 50 de ani

By: Roxana - Ionela Botea

Vești importante pentru sportul din municipiul Târgoviște! Primăria municipiului Târgoviște a semnat un nou contract de finanțare nerambursabilă din fonduri europene pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a sălii de sport a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, o clădire care nu a beneficiat de lucrări capitale de aproape cinci decenii.

Contractul de finanțare a fost semnat alături de directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, în prezența președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a prefectului județului Dâmbovița, Marian Tănase, precum și a deputaților Carmen Holban și Laurențiu Neculaescu.

Investiția este una extrem de importantă pentru cei peste 700 de copii care își desfășoară activitatea sportivă în cadrul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, aceștia urmând să beneficieze de condiții moderne pentru antrenamente și competiții.

Proiectul, în valoare de peste 19 milioane de lei, prevede:

reabilitarea completă a clădirii

înlocuirea instalațiilor existente

montarea unor sisteme moderne de ventilație și iluminat

termoizolarea imobilului

refacerea finisajelor interioare și exterioare

modernizarea vestiarelor și a căilor de acces

amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilități

Sala de sport, construită în jurul anului 1978, nu a beneficiat până acum de lucrări capitale, iar această investiție vine să completeze modernizarea unei zone importante din municipiu. În ultimii ani, aici au fost realizate proiecte semnificative, precum modernizarea și extinderea Școlii „Matei Basarab”, amenajarea bazei sportive în aer liber, reabilitarea curții și amenajarea parcării Clubului Sportiv Școlar Târgoviște.

Prin această investiție, administrația locală continuă dezvoltarea infrastructurii educaționale și sportive, oferind tinerilor din Târgoviște condiții moderne pentru performanță și dezvoltare.

Articolul precedent
ANUNȚ PUBLIC 3
Articolul următor
Noi cursuri gratuite pentru șomeri în Dâmbovița: 231 de locuri disponibile în aprilie
Roxana - Ionela Botea
Popular

Știri
Dâmbovița

Jandarmeria Română, la aniversarea a 176 de ani de la înființare

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În anul în care Jandarmeria Română aniversează 176 de...

24 de metri cubi de material lemnos, confiscați de polițiștii din Fieni

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Fieni, împreună cu cei...

România U21 rămâne în cursa pentru EURO după dubla perfectă din martie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Naționala de tineret a României a obținut șase puncte...

Înfrângere pentru Chindia la București. Steaua se impune cu 2-0

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște a cedat în deplasare în fața formației...

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița