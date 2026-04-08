Primăria municipiului Târgoviște continuă campania amplă „Târgoviște, luna curățeniei”, printr-o serie de intervenții dedicate igienizării podurilor și pasajelor rutiere din municipiu

By: Roxana - Ionela Botea

Acțiunile fac parte din programul anual de curățenie de primăvară, derulat pentru îmbunătățirea aspectului orașului și creșterea gradului de siguranță pentru participanții la trafic.

În această perioadă, echipele din teren intervin pentru: curățarea carosabilului și a trotuarelor aferente, îndepărtarea depunerilor de praf, nisip și resturi adunate pe timpul sezonului rece

spălarea parapetelor, balustradelor și elementelor de protecție, igienizarea zonelor pietonale și a spațiilor adiacente, 

colectarea deșeurilor și transportul acestora către punctele autorizate.

Aceste lucrări sunt realizate etapizat, în mai multe zone ale municipiului, astfel încât traficul rutier să fie afectat cât mai puțin, iar intervențiile să fie eficiente.

Reprezentanții administrației locale transmit că acțiunile de curățenie au fost intensificate odată cu venirea primăverii, iar în perioada următoare vor continua și alte lucrări, printre care:salubrizarea străzilor și trotuarelor, curățarea spațiilor verzi, toaletarea arborilor și arbuștilor, igienizarea locurilor de joacă,  întreținerea mobilierului urban

Campania „Târgoviște, luna curățeniei” are ca obiectiv principal crearea unui mediu urban mai curat și mai plăcut pentru locuitori, dar și pentru vizitatorii municipiului.

Autoritățile locale fac apel și la cetățeni să sprijine aceste demersuri, prin păstrarea curățeniei în spațiile publice și depozitarea corespunzătoare a deșeurilor.

Primăria municipiului Târgoviște anunță că astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul lunii, în mai multe cartiere ale orașului, în cadrul programului dedicat curățeniei de primăvară.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

