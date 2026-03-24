Primăria municipiului Târgoviște, condusă de Daniel Cristian Stan, a făcut un pas important către un transport public modern și sustenabil

Potrivit primarului, autobuzele electrice introduse în circulație au un cost de utilizare cu până la 70% mai mic la 100 km în comparație cu autobuzele cu motor termic, în condițiile meteo actuale. Aceasta reprezintă nu doar o reducere semnificativă a cheltuielilor operaționale ale transportului public, ci și un pas important pentru protejarea mediului.

Proiectul de modernizare a transportului public

Investiția face parte din proiectul „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”, care vizează creșterea eficienței și sustenabilității transportului urban. Proiectul include:

21 autobuze electrice de capacitate mare (12 m), dotate cu tehnologie modernă pentru confortul pasagerilor;

21 stații de încărcare lentă pentru autobuze, amplasate la autobază, pentru încărcarea pe durata nopții sau a perioadelor de staționare mai lungi;

7 stații de încărcare rapidă amplasate pe traseele autobuzelor, pentru a asigura o funcționare continuă și eficientă a vehiculelor electrice.

Beneficii pentru cetățeni și mediu

Primarul Daniel Cristian Stan subliniază că această investiție reduce costurile de operare ale transportului public, contribuie la scăderea emisiilor de poluare și aduce un plus de confort și siguranță pasagerilor. Autobuzele electrice sunt silențioase, moderne și echipate pentru a face față cerințelor actuale ale unui transport urban eficient.

În plus, implementarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu și a celor lente la autobază asigură o funcționare continuă și neîntreruptă a autobuzelor, fără riscul de întreruperi în circulație.

Târgoviște, un exemplu de oraș sustenabil

Prin această investiție, Târgoviște devine un exemplu de oraș care adoptă soluții ecologice și tehnologii moderne pentru transportul public, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la protejarea mediului.

Primăria anunță că va continua să dezvolte proiecte similare, menite să facă transportul public mai eficient, mai verde și mai prietenos cu cetățenii.