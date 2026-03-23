Primăria Municipiului Târgoviște a demarat procesul de reumplere a lacului cu o suprafață de aproximativ 5 hectare, situat în parcul din apropierea Complexului de Natație

Potrivit administrației locale, lucrările sunt în plină desfășurare, iar obiectivul este ca, în cel mai scurt timp, lacul să redevină un punct central de atracție pentru petrecerea timpului liber. În completare, autoritățile au anunțat că vor fi aduse bărci și hidrobiciclete, astfel încât târgoviștenii să se poată bucura din plin de facilitățile oferite.

Un spațiu de agrement readus la viață

Zona din jurul Complexului de Natație este deja una dintre cele mai frecventate din oraș, iar relansarea lacului vine ca o completare firească a infrastructurii de agrement existente. Prin această investiție, autoritățile urmăresc să ofere alternative accesibile pentru petrecerea timpului liber, atât pentru familii, cât și pentru tineri.

Reprezentanții Primăriei subliniază că astfel de proiecte au un rol esențial în creșterea calității vieții, încurajând mișcarea, socializarea și petrecerea timpului în natură. În același timp, investiția contribuie la dezvoltarea turistică a municipiului, oferind vizitatorilor motive în plus să descopere Târgoviștea.

Reluarea activităților pe lac marchează un nou pas în strategia de modernizare a orașului, consolidând statutul Târgoviștei ca un oraș dinamic, orientat spre nevoile comunității.