Prichindeii din Văcărești, au început noul an școlar într-o grădiniță ultramodernă 

0 0

La Văcărești, în prima zi de școală a fost inaugurată o grădiniță ulmodernă, pentru prichindei și părinți, după multe așteptări, anul școlar 2022-2023 a început cu bucurie și emoție într-o unitate școlară la standarde europene.

O clădire nouă, cu toate dotările necesare, și-a deschis de luni, 5 septembrie 2022, ușile pentru cei mici. Noua grădiniță cu program normal, are trei săli de grupă dotate cu materiale didactice și mobilier modern specific copiilor preșcolari și care asigură condiții optime pentru desfășurarea activităților. Are și cabinet medical, spații de depozitare pentru lapte și corn și vestiar.Investiția are o valoare de 1, 7 milioane lei și a fost finanțată prin Ministerul Educației și din bugetul local. Contribuţia Primăriei Văcărești a fost se 300.000 de lei.Cei mici se bucură și de spații de joacă moderne, amenajate în curtea exterioară a grădiniței.

Administrația locală condusă de primarul Romică Stoica depune toate eforturile pentru a asigura tot ce este necesar pentru buna funcționare a unităților școlare din comuna Văcărești.

La deschiderea noului an școlar de la noua grădiniță din Văcărești, alături de edilul Romică Stoica a fost și președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

Cei mici au primit din partea administrației locale mici daruru și rechizite școlare.

La eveniment au mai fost prezenți secretarul de stat Ionuț Săvoiu, administratorul public al județului Dâmbovița, Cristian Avanu, vicepreședintele CJ-Luciana Cristea, secretarul județului Dan Popa, parlamentari PSD Dâmbovița și consilieri județeni.