Prețurile inflamate nu au afectat încă leul

Leul va rămâne sub presiune, cel puțin până la începutul toamnei, atunci când efectele inflaționiste, accentuate de conflictul din Orientul Mijlociu, vor fi absorbite de economie.

Cu un avans al prețurilor de 8,3%, România a ocupat și în februarie primul loc din Uniunea Europeană la inflație, unde creșterea a fost de 2,1%, conform datelor publicate de Eurostat.

În urmă cu câteva zile, INS a anunțat că rata anuală a inflaţiei s-a retras în februarie la 9,31%, de la 9,62% în ianuarie. Ultimul Raport asupra inflației prezentat de BNR, indică o retragere a inflației la finalul anului la 3,9%, în creștere de la 3,7%, la precedenta prognoză.

La jumătatea acestei săptămâni, culoarul de tranzacționare din piața locală era cuprins între 5,092 și 5,0945 lei, astfel că media euro a crescut modest de la 5,0937 la 5,0940 lei, față de 5,0937 lei, miercurea trecută.

Majoritatea analiștilor anticipează că BNR va menține dobânda de referință la 6,5%, nivel stabilit în august 2024, la ședința sa de politică monetară din 7 aprilie, cu scopul de a menține stabilitatea leului, prin atractivitatea randamentelor la depozite.

După creșterile consecutive care au venit la scurt timp după atacarea Iranului de către SUA și Israel, nivelul indicilor ROBOR s-a plafonat în ultima săptămână.

Miercurea aceasta, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a revenit de la 5,88 la 5,87%. Indicele la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 5,94% iar cel la 12 luni la 6,0%.

Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o creștere puternică a prețului la petrol ceea ce a readus în prim plan moneda americană, care rămâne principalul activ utilizat în comerțul internațional.

Faptul că Statele Unite sunt un mare producător și exportator de țiței, în timp ce Europa este dependentă de importuri, a depreciat vinerea trecută moneda unică la 1,1411 dolari, minim al ultimelor 10 luni.

Pe termen mediu și lung, analiștii consideră că dolarul este supraapreciat și că investitorii își vor îndrepta din nou privirile către deficitele fiscale ridicate și incertitudinile economice și politice din SUA cât și presiunile făcute de administrația de la Casa Albă asupra Rezervei Federale, care pun sub semnul întrebării independența acesteia.

Stabilizarea relativă a prețului la țiței la 100 dolari/baril au apreciat ușor euro, evoluție care s-a inversat miercurea aceasta. Cotațiile au coborât de la 1,1555 dolari, în cursul nopții, spre 1,1490 dolari, după deschiderea pieței de peste Ocean. În aceste condiții, cursul monedei americane a scăzut de la 4,4270 la 4,4133 lei, față de 4,3887 lei, în urmă cu o săptămână.

Cererea mare de dolari a redus-o pe cea de franci elvețieni iar cursul a scăzut de la 5,6377 lei, în urmă cu o săptămână, la 5,6157 lei. Media lirei sterline a fost stabilă, cea de miercurea aceasta fiind stabilită la 5,8945 lei.

Deprecierea metalului galben cu circa 3% față de ziua precedentă, la 4.8450 – 5.017 dolari/uncie, și a monedei americane a împins în jos prețul gramului de aur de la 711,5643 lei la 705,8364 lei, față de 732,3520 lei, în urmă cu o săptămână.

Bitcoin a crescut marți noapte la aproape 76.000 dolari dar s-a retras a doua zi la circa 71.900 dolari. Ethereum fluctua miercuri între 2.222 și 2.349 dolari.