Prețurile carburanților au crescut din nou în România, sâmbătă, 7 martie 2026, în mai multe orașe importante din țară

By: Roxana - Ionela Botea

Potrivit datelor publicate pe platformele de monitorizare a prețurilor, motorina s-a scumpit cu până la 0,10 lei pe litru, iar combustibilul standard a ajuns în medie la aproximativ 8,6 lei/litru.

În marile orașe din România, benzina a depășit pragul de 8 lei/litru, iar variantele premium ajung chiar și la 9 lei/litru sau mai mult.

Specialiștii din domeniul energiei avertizează că prețurile ar putea continua să crească, mai ales în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al evoluției prețului petrolului pe piețele internaționale. Unele estimări arată că benzina ar putea ajunge chiar și la 10 lei pe litru, dacă petrolul depășește pragul de 100 de dolari pe baril.

Autoritățile au transmis însă că nu vor crește taxele și accizele aplicate carburanților, chiar dacă evoluția pieței internaționale poate influența prețurile de la pompă.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

