Preţ carburanţi 25 martie 2026,ziua şi scumpirea carburanţilor

Ziua şi scumpirea carburanţilor nu mai este deja o ştire, noutatea constând în cuantumul majorării uneori şi de mai multe ori pe parcursul aceleiaşi zi.

Scumpirea carburanților deschide seria șocurilor. Se anunță prețuri mai mari și la alimente, produse lipsă la raft și concedieri!

Premierul Ilie Bolojan afirmă că Guvernul va adopta, miercuri după-amiază sau cel mai târziu joi, o primă ordonanţă care va include măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor pe pieţele internaţionale, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Premierul respinge acuzaţiile potrivit cărora Guvernul nu a luat măsuri pentru că majorarea preţurilor la carburanţi aduce mai mulţi bani la buget.

Ilie Bolojan a explicat că şedinţa de Guvern în care trebuiau luate măsuri pentru atenuarea impactul majorării preţurilor carburanţilor pe pieţele internaţionale nu a avut loc din cauza lipsei unui aviz al Consiliului Economic şi Social, care a dorit o discuţie cu patronatele.