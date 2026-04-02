Preț carburanți 2 aprilie 2026. Prețurile au început să scadă, iar în unele benzinării motorina a coborât sub pragul de 10 lei

Primele efecte ale OUG care limitează adaosurile comerciale se văd deja la pompe. Prețurile au început să scadă, iar în unele benzinării motorina a coborât sub pragul de 10 lei.

Potrivit datelor publicate pe peco-online, prețul benzinei standard la nivel național este joi dimineață cuprins între aproximativ 9,32 și 9,53 lei pe litru, în funcție de rețea și zonă.

Prețul motorinei standard este cuprins între 10,41 și 10,59 lei pe litru în majoritatea stațiilor. Sunt și benzinării, însă, în care motorina a scăzut sub 10 lei pe litru. De exemplu, la Petrom în București, motorina standard a coborât la 9,99 lei pe litru.

Cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca, acolo unde un litru costă aproximativ 9,29 lei. În București, Timișoara, Iași și Constanța litrul de benzină costă între 9,32 și 9,33 lei.