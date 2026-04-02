Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Preț carburanți 2 aprilie 2026. Prețurile au început să scadă, iar în unele benzinării motorina a coborât sub pragul de 10 lei

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Primele efecte ale OUG care limitează adaosurile comerciale se văd deja la pompe. Prețurile au început să scadă, iar în unele benzinării motorina a coborât sub pragul de 10 lei.

Potrivit datelor publicate pe peco-online, prețul benzinei standard la nivel național este joi dimineață cuprins între aproximativ 9,32 și 9,53 lei pe litru, în funcție de rețea și zonă.

Prețul motorinei standard este cuprins între 10,41 și 10,59 lei pe litru în majoritatea stațiilor. Sunt și benzinării, însă, în care motorina a scăzut sub 10 lei pe litru. De exemplu, la Petrom în București, motorina standard a coborât la 9,99 lei pe litru.

Cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca, acolo unde un litru costă aproximativ 9,29 lei. În București, Timișoara, Iași și Constanța litrul de benzină costă între 9,32 și 9,33 lei.

Articolul precedent
Vineri, 3 aprilie, dâmbovițenii sunt invitați să intre în atmosfera spirituală a Sfintelor Paști printr-un eveniment deosebit dedicat Floriilor, sărbătoarea care deschide ciclul Sărbătorilor Pascale și evocă Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, călare pe asin, întâmpinat cu flori și ovații
Articolul următor
Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă între 2 aprilie, ora 06:00, și 4 aprilie, ora 18:00, pentru județul Dâmbovița și alte regiuni ale țării.
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița