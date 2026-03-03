Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la Forumul Național PES Activists România, alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu, și de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, recent reales președinte al PES România

Evenimentul a reunit membri și susținători ai Partidului Socialiștilor Europeni (PES), fiind un prilej de dezbatere asupra direcției politice și a priorităților României în context european.

O echipă numeroasă din Dâmbovița

Corneliu Ștefan a onorat invitația la forum alături de o delegație puternică din județ, subliniind importanța PES în construcția politică a PSD și în direcția pe care formațiunea dorește să o imprime României.

De asemenea, la eveniment a fost prezentă și echipa PES Dâmbovița, descrisă drept tânără, numeroasă și implicată activ în viața politică și comunitară.

Mesaj ferm: o voce social-democrată care se face auzită

În intervenția sa, liderul PSD Dâmbovița a transmis un mesaj clar privind necesitatea unei reprezentări puternice a valorilor social-democrate.

„România are nevoie de o voce social-democrată care se face auzită, una care să se audă atunci când se iau decizii care ne afectează pe toți”, a subliniat acesta.

Fonduri europene și investiții în comunități

Un punct central al discuțiilor a fost atragerea fondurilor europene și direcționarea investițiilor către comunitățile locale.

Potrivit declarațiilor făcute în cadrul forumului, temele europene trebuie să se regăsească în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin:

investiții în școli și spitale

modernizarea infrastructurii rutiere

extinderea rețelelor de apă și canalizare

crearea de locuri de muncă

șanse reale pentru tineri și pentru familii

Mesajul transmis a fost că Europa trebuie să însemne rezultate concrete „aici, acasă”.

Discuții despre guvernare și stabilitate

În cadrul forumului s-a discutat și despre actul de guvernare, fiind evidențiat faptul că deciziile luate la nivel central au impact direct asupra vieții oamenilor.

Potrivit lui Corneliu Ștefan, PSD rămâne partidul din Coaliție care susține constant măsuri pentru cei care muncesc, pentru familii, pentru tineri și pentru persoanele vulnerabile.

„România are nevoie de stabilitate, dar o stabilitate construită pe reguli respectate și pe decizii care nu lasă niciun român în urmă”, a transmis liderul social-democrat.

Felicitări pentru Victor Negrescu

La final, Corneliu Ștefan l-a felicitat pe Victor Negrescu pentru organizarea forumului și pentru activitatea sa la nivel european, subliniind importanța ca vocea social-democrată din România să conteze în instituțiile europene.

Forumul Național PES Activists România a reconfirmat, potrivit participanților, angajamentul PSD pentru o politică orientată spre investiții, echitate socială și dezvoltare durabilă, atât la nivel național, cât și european.