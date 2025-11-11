Președintele Corneliu Ștefan: „Avem un plan realist pentru dezvoltarea Găeștiului. Împreună putem schimba lucrurile!”

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița și al PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a vorbit astăzi, în cadrul conferinței de presă a organizației județene, despre alegerile locale pentru Primăria orașului Găești și despre direcțiile de dezvoltare propuse de social-democrați pentru această zonă.

„Trebuie să recuperăm decalajele dintre Găești și celelalte orașe din județul nostru. Avem un plan de dezvoltare realist și sunt convins că, împreună, putem schimba lucrurile. Am încredere în Alexandru Iorga – știe ce e de făcut și va aduce rezultate reale pentru găeșteni”, a declarat Corneliu Ștefan.

Liderul PSD Dâmbovița a făcut referire și la Congresul PSD din 7 noiembrie, subliniind că partidul intră într-o nouă etapă, bazată pe asumare și responsabilitate.