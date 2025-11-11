Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Președintele Corneliu Ștefan: „Avem un plan realist pentru dezvoltarea Găeștiului. Împreună putem schimba lucrurile!”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița și al PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a vorbit astăzi, în cadrul conferinței de presă a organizației județene, despre alegerile locale pentru Primăria orașului Găești și despre direcțiile de dezvoltare propuse de social-democrați pentru această zonă.

„Trebuie să recuperăm decalajele dintre Găești și celelalte orașe din județul nostru. Avem un plan de dezvoltare realist și sunt convins că, împreună, putem schimba lucrurile. Am încredere în Alexandru Iorga – știe ce e de făcut și va aduce rezultate reale pentru găeșteni”, a declarat Corneliu Ștefan.

Liderul PSD Dâmbovița a făcut referire și la Congresul PSD din 7 noiembrie, subliniind că partidul intră într-o nouă etapă, bazată pe asumare și responsabilitate.

„Ne-am asumat greșelile, dar și datoria de a face din PSD partidul tuturor generațiilor. O spun din experiență, nu din teorie: administrația și politicul trebuie să tragă în aceeași direcție. Doar așa putem aduce dezvoltare în fiecare comunitate din județ”, a adăugat Corneliu Ștefan.

Articolul precedent
Modernizarea transportului public târgoviștean – un succes real!
Articolul următor
Tichetele pentru activități casnice – un beneficiu real pentru angajați și angajatori!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Incendiu la o casă din Dragomirești, o persoană rănită

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui...

Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025,...

Lecții de siguranță pentru elevi la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au...

 „Seara de carte la Târgoviște” – joi, 13 noiembrie 2025

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită târgoviștenii la...

News

Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

Social 0
 Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025,...

Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

Social 0
În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din...

 „Moștenirea Văcăreștilor 2025” – Talente literare premiate la Târgoviște

Social 0
La sediul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște a avut...

© 2023 Ziarul Dâmbovița