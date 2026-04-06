Președintele Corneliu Ștefan a anunțat semnarea a 14 contracte de finanțare, în valoare totală de 323.800.000 lei, pentru proiecte importante de dezvoltare în județul Dâmbovița.Contractele au fost semnate în prezența directorului general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, iar investițiile vizează domenii esențiale pentru comunitate: educație, sănătate, mobilitate și regenerare urbană.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a subliniat că aceste proiecte reprezintă investiții concrete în viitorul comunităților locale, realizate într-un timp foarte scurt.

Peste 323,8 milioane lei atrași în doar două zile înseamnă proiecte pentru școli moderne, infrastructură urbană îmbunătățită, servicii medicale mai bune și orașe mai atractive pentru locuitori.

