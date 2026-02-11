Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat  la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, la invitația primarilor din județ

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat  la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, la invitația primarilor din județ.

În cadrul întâlnirii, Corneliu Ștefan a discutat cu primarii din Dâmbovița și din alte zone, subliniind că mesajul comun este clar: este nevoie de o reformă corectă și echilibrată, bazată pe proiecte concrete și pe dezvoltarea comunităților locale. Totodată, președintele CJ a accentuat importanța colaborării între autoritățile locale și administrația centrală pentru identificarea de soluții reale pentru cetățeni.

„Întâlnirea a demonstrat, încă o dată, că prin dialog, schimb de experiență și muncă în echipă putem transforma proiectele în rezultate care aduc beneficii concrete în viața de zi cu zi”, a declarat Corneliu Ștefan.

El a reafirmat angajamentul său de a susține dezvoltarea comunităților locale și o reformă care să pună oamenii în centrul deciziilor.

