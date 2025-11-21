Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan verifică investițiile din Moreni

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a efectuat o vizită de lucru în municipiul Moreni, alături de primarul Gabriel Purcaru, pentru a verifica stadiul a două investiții importante derulate în localitate.

Potrivit acestuia, lucrările avansează conform graficului, iar rezultatele sunt deja vizibile.

Una dintre investițiile majore vizează construirea a 10 blocuri destinate tinerilor cu probleme sociale, totalizând 60 de apartamente, proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții, în valoare de 4 milioane de euro. Președintele CJ a subliniat că proiectul reprezintă o oportunitate reală pentru sprijinirea tinerilor care au nevoie de stabilitate și condiții decente de locuire.

În același timp, la Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni se desfășoară lucrări ample de reabilitare, instituția urmând să ofere elevilor, începând de anul viitor, un mediu educațional modern și sigur.

„Mă bucur să văd că în Moreni lucrurile se mișcă bine și că investițiile sunt vizibile. Sunt alături de fiecare comunitate din Dâmbovița și voi susține întotdeauna proiectele care îmbunătățesc viața oamenilor din județul nostru”, a transmis Corneliu Ștefan.