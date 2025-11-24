Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, mesaj la aniversarea a 155 de ani de avocatură în Dâmbovița

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a fost prezent la evenimentul dedicat celebrării a 155 de ani de atestare profesională a avocaturii în județ. Ceremonia a evidențiat rolul determinant pe care generațiile de avocați l-au avut în consolidarea unui sistem de justiție fundamentat pe profesionalism, echitate și respectarea legii.

„Am avut onoarea de a fi alături de comunitatea juridică dâmbovițeană la aniversarea a 155 de ani de avocatură – un moment de respect și recunoștință pentru toate generațiile de avocați care au construit, cu integritate și profesionalism, un sistem de justiție solid”, a transmis Corneliu Ștefan.

Acesta a subliniat că Dâmbovița a fost mereu reprezentată de profesioniști dedicați legii și principiilor statului de drept, oameni care au consolidat în timp prestigiul comunității juridice locale. Totodată, a evidențiat necesitatea transmiterii acestor valori către noile generații, pentru a menține standarde ridicate în actul de justiție.

„Împreună construim o comunitate în care echilibrul și apărarea principiilor legii rămân repere esențiale pentru fiecare dâmbovițean”, a adăugat președintele CJ.