Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan: Dezvoltarea reală se construiește prin dialog și parteneriat între comunități

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele Consiliului Județean DâmbovițaCorneliu Ștefan, a reprezentat județul în cadrul Ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, desfășurată la Alexandria, unde au fost analizate proiectele majore care vor modela dezvoltarea regiunii în următorii ani.

Discuțiile au vizat prioritățile de investiții în domenii strategice – educație, infrastructură și sănătate – precum și accesarea fondurilor europene destinate modernizării localităților din regiune.

Corneliu Ștefan a evidențiat importanța cunoașterii nevoilor specifice fiecărei comunități, subliniind că succesul investițiilor pornește de la dialog și planificare realistă:

„Fiecare localitate are propriile priorități. Modernizarea începe prin înțelegerea acestora și printr-o colaborare constantă între autoritățile locale și regionale. Numai așa putem construi proiecte utile, sustenabile și vizibile pentru oameni.”

În cadrul ședinței au fost prezentate oportunitățile de finanțare disponibile pentru perioada următoare, menite să sprijine administrațiile locale în demararea sau continuarea proiectelor de dezvoltare.

Președintele CJ Dâmbovița a reafirmat angajamentul administrației județene de a promova parteneriate solide între județe, în beneficiul comunităților din întreaga regiune Sud-Muntenia:

„Prin cooperare, Regiunea Sud-Muntenia se dezvoltă pas cu pas. Investim în oameni, în infrastructură și în viitorul fiecărei localități.”

Prin acest tip de întâlniri, autoritățile locale și regionale își aliniază strategiile și își consolidează eforturile comune pentru creșterea economică și socială a regiunii, bazată pe proiecte concrete și finanțări sustenabile.

Articolul precedent
Școala „Radu cel Mare” din Târgoviște, un nou început: curte modernizată și bază sportivă la standarde europene
Articolul următor
România, performanță remarcabilă: Peste 95% grad de absorbție pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Bărbat reținut pentru furt calificat în Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

România strălucește la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025 din Bangkok

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa României a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de...

Numărătoarea inversă pentru meciul România – Bosnia-Herțegovina: Tricolorii se pregătesc pentru victorie!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Mai sunt doar 10 zile până la confruntarea mult așteptată dintre România și Bosnia-Herțegovina,...

News

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Social 0
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Social 0
Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un...

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

© 2023 Ziarul Dâmbovița