Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan: Dezvoltarea reală se construiește prin dialog și parteneriat între comunități

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a reprezentat județul în cadrul Ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, desfășurată la Alexandria, unde au fost analizate proiectele majore care vor modela dezvoltarea regiunii în următorii ani.

Discuțiile au vizat prioritățile de investiții în domenii strategice – educație, infrastructură și sănătate – precum și accesarea fondurilor europene destinate modernizării localităților din regiune.

Corneliu Ștefan a evidențiat importanța cunoașterii nevoilor specifice fiecărei comunități, subliniind că succesul investițiilor pornește de la dialog și planificare realistă:

„Fiecare localitate are propriile priorități. Modernizarea începe prin înțelegerea acestora și printr-o colaborare constantă între autoritățile locale și regionale. Numai așa putem construi proiecte utile, sustenabile și vizibile pentru oameni.”

În cadrul ședinței au fost prezentate oportunitățile de finanțare disponibile pentru perioada următoare, menite să sprijine administrațiile locale în demararea sau continuarea proiectelor de dezvoltare.

Președintele CJ Dâmbovița a reafirmat angajamentul administrației județene de a promova parteneriate solide între județe, în beneficiul comunităților din întreaga regiune Sud-Muntenia:

„Prin cooperare, Regiunea Sud-Muntenia se dezvoltă pas cu pas. Investim în oameni, în infrastructură și în viitorul fiecărei localități.”

Prin acest tip de întâlniri, autoritățile locale și regionale își aliniază strategiile și își consolidează eforturile comune pentru creșterea economică și socială a regiunii, bazată pe proiecte concrete și finanțări sustenabile.