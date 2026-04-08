Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan a efectuat o vizită pe șantierul de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru a analiza stadiul lucrărilor la noua Unitate de Primiri Urgențe (UPU)

Un proiect important pentru modernizarea sistemului medical din județul Dâmbovița.

Proiectul vizează extinderea Unității de Primiri Urgențe prin construirea unui corp nou de clădire, investiția fiind estimată la aproximativ 20.000.000 de lei. Pe lângă lucrările de construcție, proiectul include și dotarea cu echipamente medicale moderne, necesare pentru intervenții rapide și eficiente în situații critice.

Noua unitate va permite: creșterea capacității de primire a pacienților,

reducerea timpilor de așteptare,

îmbunătățirea fluxurilor medicale,

crearea unor condiții moderne pentru actul medical, asigurarea unui mediu mai sigur pentru pacienți și cadrele medicale

Reprezentanții autorităților au subliniat că este esențial ca lucrările să avanseze într-un ritm susținut, astfel încât investiția să fie finalizată cât mai curând, iar pacienții să beneficieze de servicii medicale la standarde moderne.

Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii medicale din județ, sănătatea dâmbovițenilor fiind considerată o prioritate. În ultimii ani, au fost implementate mai multe proiecte care au vizat îmbunătățirea condițiilor din unitățile sanitare și creșterea calității actului medical.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, autoritățile au transmis și un mesaj de apreciere pentru personalul medical:

Respect și recunoștință tuturor medicilor, asistenților și tuturor celor care lucrează în domeniul sănătății, pentru efortul depus zilnic în sprijinul pacienților.

Investițiile în sănătate continuă, cu obiectivul clar de a construi un sistem medical mai modern, mai eficient și mai sigur pentru toți locuitorii județului Dâmbovița.