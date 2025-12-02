Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan: 1 Decembrie, ziua în care ne celebrăm identitatea și unitatea

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, evocând semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie 1918 și importanța acesteia pentru identitatea națională.

Cu prilejul împlinirii a 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României, Corneliu Ștefan a subliniat că momentul istoric de la Alba Iulia reprezintă „temelia unui ideal național împlinit și un reper de solidaritate pentru toate generațiile”.

Demnitarul a vorbit despre sacrificiul și unitatea românilor de acum un secol, comparând forța și determinarea acelora cu provocările societății actuale. În mesaj, acesta a transmis că lecțiile lăsate de înaintașii care au înfăptuit Marea Unire rămân un ghid pentru prezent și viitor.

„Lumina de la 1 Decembrie 1918 nu poate fi umbrită. Ea ne arată că puterea unei națiuni stă în unitate, în solidaritate și în respectul față de valorile noastre fundamentale”, a subliniat Corneliu Ștefan.

Președintele CJ Dâmbovița și-a încheiat mesajul printr-o urare adresată tuturor românilor:

„La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla!”