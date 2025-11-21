Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”

Detașamentul de Pompieri Târgoviște a avut plăcerea să primească vizita copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, în cadrul programului educativ „Școala altfel”.

Cei mici au descoperit universul pompierilor, au învățat reguli esențiale de comportament în situații de urgență și cum pot contribui, prin gesturi simple, la protejarea mediului și a comunității.

Sub îndrumarea personalului din detașament, copiii au vizitat autospecialele de intervenție, au probat echipamentele de protecție și au avut ocazia să adreseze întrebări, dezvoltând astfel o mai bună înțelegere a activității pompierilor și a rolului acestora în viața de zi cu zi.

Entuziasmul și curiozitatea micuților au demonstrat încă o dată importanța programelor de educație preventivă și a activităților practice desfășurate în cadrul „Școala altfel”.

Detașamentul de Pompieri Târgoviște mulțumește cadrelor didactice și copiilor pentru vizită și îi așteaptă cu drag la următoarele activități educative.