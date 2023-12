PREOCUPĂRILE AMUZANTE ALE LUI RENZO ROSSI, LA TÂRGOVIȘTE

Renzo Rossi este căsătorit cu o româncă, a ajuns în România în 1995 și a lucrat ca antrenor și manager sportiv la FC Național, Rapid, CFR Cluj, FCSB, Poli Iași, Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu Mureș, FRF (fotbal feminin) și Chindia Târgoviște. Tatăl unei talentate dansatoare, tehnicianul spune că se trage dintr-o familie cu pedigriu în comerț din regiunea Romei și a deschis recent o afacere cu pizza și patiserie după rețete romane în Capitala României.

Într-un recent interviu acordat celor de la Sport.ro, Renzo Rossi vorbește puțin și despre preocupările sale în perioada scurtă pe care a petrecut-o ca oficial al Chindiei Târgoviște.

„Eu aveam deja acest magazin, aparține familiei soției mele. În acest spațiu era un magazin și o fructărie. Am avut niște chiriași care au făcut probleme, apoi am închis și am reamanajat spațiul. Eu mă trag dintr-o familie care se pricepe la comerț. M-am uitat în cartier și am constatat că era nevoie de o cafenea. Prima dată am vrut să deschidem noi o cafenea, dar apoi a venit patronul unui lanț cu multe cafenele în București și le-am dat lor spațiul, pentru că au mai multă experiență. Am bătut palma cu el și asta a fost, deși am mai avut oferte.

În cealaltă parte, a venit cineva și am făcut o asociere, le-a plăcut ideea mea. Nu vindem cafea, pentru a nu face concurență în partea cealaltă, dar avem pizza, sandvișuri și patiserie după rețete italiene. Ei au pus bazele și eu stau aici și dau niște sfaturi, pentru că știu un pic meseria. Cât am lucrat eu la Târgoviște, ei au început, iar eu i-am ajutat cu furnizorii, cu rețete.

Afacerea e în continuă dezvoltare, încercăm să atrage clienți din zona noastră. Cu siguranță la mine nu o să vedeți pizza cu ananas, pentru că e o abominație. Orice italian o să vă zică la fel. Mie îmi place toată pizza, mă țin un pic departe de vitrine, pentru că e greu să mă abțin, dar slăbiciunea mea este croissantul. În România se face cu unt, dar nu mai poți să îl încălzești. În Italia e o rețetă specială, cu margarină. Poți lua croissantul, în încălzești acasă și își păstrează frăgezimea. E o rețeță diferită.