Premierul Ilie Bolojan și magia fiscală: Nu creștem taxe, doar așteptările românilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Ilie Bolojan, în rol de premier, a reușit din nou să ne ofere un moment memorabil de optimism bugetar. Cu un calm demn de un contabil șef care a găsit doi lei rătăciți în registru, ne asigură că „nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau alte taxe de anul viitor”, cu condiția – desigur – să fie ținute „cheltuielile sub control”.

Problema e că „cheltuielile sub control” în România seamănă izbitor cu expresia „dietă echilibrată” spusă la un all-inclusive: adică sună bine, dar nimeni nu o respectă.

Mai mult, premierul a mulțumit românilor „că acceptă” măsurile luate. Ce frumos spus! Românii nu doar că plătesc taxe, dar mai primesc și o diplomă de recunoștință pentru răbdarea cu care înghit scumpiri, accize, plafonări și „optimizări bugetare”. Practic, poporul devine un fel de sponsor oficial al guvernării.

Și, ca să închidă cu stil, Bolojan a subliniat că „politicienii trebuie să fie responsabili”. Asta e aproape poetic: exact ca lupul care le ține o conferință oilor despre protecția turmei.

Dar să nu fim cârcotași. Până la urmă, e reconfortant să știi că nu se vor mări taxele… imediat. În România, asta echivalează cu o promisiune de fericire pe termen scurt. Sau, ca să folosim limbajul contabil: o cheltuială amânată pe exercițiul viitor.

