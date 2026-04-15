Potrivit informațiilor transmise de BNR, cercetarea „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației” are ca obiectiv principal colectarea de date detaliate privind veniturile, consumul, economisirea și gradul de îndatorare al gospodăriilor.

Aceste informații sunt considerate esențiale pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară și pentru identificarea riscurilor la adresa stabilității financiare.

Eșantionul utilizat în cadrul studiului este alcătuit din aproximativ 12.300 de gospodării, selectate din 1.309 localități din toate județele țării. Implementarea cercetării în teren va fi realizată cu sprijinul Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, ai cărui operatori vor merge direct la domiciliile incluse în eșantion pentru a desfășura interviuri și pentru a oferi asistență în completarea chestionarelor.

Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice și vor fi tratate cu respectarea normelor de confidențialitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile Regulamentului european privind protecția datelor (GDPR).

Chestionarul elaborat de BNR urmărește să obțină o imagine detaliată asupra condițiilor de locuire și a nivelului de trai. Astfel, operatorii vor evalua inclusiv zona în care este amplasată locuința – de la centrul orașului până la zone izolate – dar și caracteristicile imobilului, precum finisajele exterioare, suprafața construită, numărul de etaje sau accesul la utilități.