Postul Paștelui 2026 vine cu prețuri mari la legume și fructe.

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Sunt familii pentru care costul ridicat al alimentelor de post face ca această perioadă să fie una dificilă, unele produse ajungând să fie mai scumpe decât carnea.Legumele și fructele s-au scumpit cu 10-15% comparativ cu 2025.

Un kilogram de roșii, vinete sau ardei costă între 25 și 35 de lei, iar dovleceii se vând cu aproximativ 20 de lei kilogramul. O salată verde ajunge la 6 lei, în timp ce prețul unui kilogram de fasole sau spanac este de 15 lei. Merele costă între 6 și 10 lei kilogramul, iar perele ajung la 15 lei.

Cele mai scumpe rămân nucile, pentru care românii trebuie să plătească între 35 şi 50 de lei kilogramul.

O tragedie s-a produs în comuna Crevedia pe 9 martie 2026, în jurul orei 12:55, când polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost alertați prin SNUAU 112 despre un incident grav: un bărbat a fost înjunghiat.
Înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu -24,4% față de februarie 2025.
Roxana - Ionela Botea

