Postul Paștelui 2026 vine cu prețuri mari la legume și fructe.

Sunt familii pentru care costul ridicat al alimentelor de post face ca această perioadă să fie una dificilă, unele produse ajungând să fie mai scumpe decât carnea.Legumele și fructele s-au scumpit cu 10-15% comparativ cu 2025.

Un kilogram de roșii, vinete sau ardei costă între 25 și 35 de lei, iar dovleceii se vând cu aproximativ 20 de lei kilogramul. O salată verde ajunge la 6 lei, în timp ce prețul unui kilogram de fasole sau spanac este de 15 lei. Merele costă între 6 și 10 lei kilogramul, iar perele ajung la 15 lei.

Cele mai scumpe rămân nucile, pentru care românii trebuie să plătească între 35 şi 50 de lei kilogramul.