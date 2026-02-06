 Pompierii din Târgoviște, antrenament de salvare pe lac înghețat în zona Priseaca

Pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște au desfășurat un exercițiu de pregătire pe un lac din zona Priseaca, simulând intervenții în condiții de îngheț și salvări din mediul acvatic pe gheață.

Exercițiul le-a oferit pompierilor ocazia de a testa echipamentele și deprinderile de intervenție în scenarii reale, complexe și cu grad ridicat de dificultate. Pentru buna desfășurare a activității au fost mobilizate: autospeciala de descarcerare grea, ambarcațiunea de salvare cu peridoc, containerul de căutare-salvare și ambulanța SMURD.

Aceste antrenamente fac parte din seria pregătirilor desfășurate în această perioadă de subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, menite să asigure un răspuns rapid și eficient în situații critice de iarnă.

Exercițiile regulate și pregătirea continuă sunt vitale pentru ca fiecare secundă să conteze atunci când viața oamenilor este în pericol.