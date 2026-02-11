Pompierii din Dâmbovița au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism în comuna Nucet

Alarma a fost dată în jurul orei 02:26, iar la fața locului s-au deplasat echipaje de la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

Potrivit Lt. Popescu Radu, incendiul se manifesta la întregul autoturism, însă, din fericire, nu au fost victime. Intervenția rapidă a pompierilor a dus la lichidarea incendiului, iar situația a fost stabilizată complet.

Cauza producerii incendiului urmează a fi stabilită de autorități, însă pompierii recomandă conducătorilor auto să fie vigilenți și să efectueze verificări periodice ale instalațiilor electrice și ale sistemului auto, pentru a preveni astfel de accidente.