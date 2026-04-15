Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița au avut o perioadă intensă de intervenții, acționând fără întrerupere pentru siguranța cetățenilor din județ.

În intervalul 10 – 14 aprilie 2026, echipajele operative au intervenit la nu mai puțin de 30 de evenimente. Printre acestea s-au numărat 6 accidente rutiere, 7 incendii — dintre care două incendii de vegetație uscată — precum și 12 intervenții în alte situații de urgență, precum acordarea primului ajutor, deblocări de uși sau îndepărtarea elementelor periculoase. De asemenea, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la 5 evenimente sportive.

Una dintre intervențiile importante a avut loc în data de 13 aprilie, în localitatea Scheiu de Jos, unde un incendiu de vegetație uscată s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ un hectar. Pompierii au intervenit rapid cu o autospecială de stingere, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să evite propagarea incendiului către alte zone.

Reprezentanții ISU Dâmbovița atrag atenția asupra pericolului utilizării focului deschis și recomandă cetățenilor să evite arderea vegetației uscate și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor, pentru a preveni situațiile care pot pune în pericol vieți, bunuri și mediul înconjurător.

Pentru informații utile despre comportamentul în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma Fii Pregătit sau aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit pe telefonul mobil.