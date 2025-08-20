Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Pompierii dâmbovițeni, la datorie în minivacanța de Sfânta Maria: peste 140 de intervenții gestionate

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii DomnuluiInspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița a mobilizat peste 140 de pompieri, pregătiți să intervină pentru protecția și siguranța cetățenilor.

 În perioada 14–17 august, echipajele au gestionat 145 situații de urgență, după cum urmează:

  • 32 incendii – locuințe, anexe gospodărești, vegetație uscată;
  • 3 accidente rutiere;
  • 16 alte intervenții – salvări animale, deblocări uși, asistență persoanelor aflate în dificultate;
  • 94 cazuri medicale.

Majoritatea eforturilor s-au concentrat asupra incendiilor de vegetație uscată, care au necesitat mobilizarea de resurse semnificative pentru stingere și prevenirea propagării focului către locuințe sau păduri.

ISU Dâmbovița face apel la responsabilitate: arderea vegetației uscate este strict interzisă. Nerespectarea legii se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice.

Efectivele Inspectoratului rămân în continuare la datorie, pregătite să intervină în orice situație care poate genera urgențe, asigurând protecția comunității și reducerea riscurilor.

Aproape 270 de locuri de muncă vacante în Dâmbovița
Atenție, fraudă online: „Campania guvernamentală” cu laptopuri gratuite continuă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

