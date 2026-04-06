Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar prezența unei cantități semnificative de materiale combustibile a impus o intervenție susținută pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, precum și pentru limitarea propagării acestora.

După aproximativ trei ore de intervenție, incendiul a fost lichidat.

În timpul intervenției, o persoană de sex feminin a suferit un atac de panică și a primit asistență medicală la fața locului din partea echipajului SMURD.

Cauza probabilă a incendiului a fost identificată ca fiind efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect.

 Jandarmii dâmbovițeni au fost aproape de comunitate
