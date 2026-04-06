Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar prezența unei cantități semnificative de materiale combustibile a impus o intervenție susținută pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, precum și pentru limitarea propagării acestora.

După aproximativ trei ore de intervenție, incendiul a fost lichidat.

În timpul intervenției, o persoană de sex feminin a suferit un atac de panică și a primit asistență medicală la fața locului din partea echipajului SMURD.

Cauza probabilă a incendiului a fost identificată ca fiind efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect.