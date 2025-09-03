Polițiștii rutieri din Dâmbovița vânează viteza excesivă – acțiune în întreaga județ

În perioada 1 – 7 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița desfășoară o acțiune specială pentru combaterea vitezei excesive pe drumurile publice din județ.

Obiectivul principal este creșterea siguranței rutiere și conștientizarea participanților la trafic asupra riscurilor generate de viteza neadaptată condițiilor de drum.

Pe parcursul săptămânii, polițiștii vor folosi aparatul radar pentru depistarea șoferilor care depășesc limitele legale.

Mesaj pentru conducători: respectarea limitelor de viteză nu este opțională, ci vitală pentru siguranța tuturor!