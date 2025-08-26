Polițiștii rutieri dâmbovițeni intensifică controalele pentru siguranța participanților la trafic

În perioada 22–23 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere și sancționarea șoferilor care încalcă legislația.

La 22 august, între orele 11:00–14:00, polițiștii rutieri din municipiul Târgoviște au organizat o acțiune de control pentru reducerea riscului rutier. În doar trei ore, au fost aplicate 210 sancțiuni contravenționale, dintre care 117 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 20 pentru utilizarea telefonului mobil la volan, o practică care poate distrage atenția și genera accidente.

Totodată, în cadrul acestei acțiuni au fost reținute 6 permise de conducere și 6 certificate de înmatriculare, pentru diverse abateri.

Pe 23 august, între orele 19:30–23:30, polițiștii Biroului Rutier au desfășurat acțiuni de tip „blitz”, vizând depistarea conducătorilor auto care reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. În cadrul controalelor, au fost scoși din trafic 5 șoferi, dintre care 2 pentru comportament agresiv, iar polițiștii au constatat 2 infracțiuni rutiere.

Caz relevant: La data de 23 august, în jurul orei 23:00, polițiștii au depistat pe strada Vasile Voiculescu un bărbat de 40 de ani din județul Ilfov, care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice, necesare stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Verificările au arătat că autoturismul i-a fost încredințat de o femeie de 53 de ani, care știa că bărbatul se afla sub influența alcoolului. În urma constatărilor, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și pentru încredințarea unui vehicul unei persoane aflate sub influența alcoolului.

Acțiunile polițiștilor au avut drept scop creșterea siguranței rutiere, reducerea riscurilor și sancționarea comportamentelor care pun în pericol viața și integritatea participanților la trafic. Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița reamintește conducătorilor auto să respecte regulile rutiere, să poarte centura de siguranță și să nu folosească telefonul mobil la volan.

Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, iar polițiștii dâmbovițeni continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere grave.