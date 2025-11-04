POLIȚIȘTII RUTIERI ACȚIONEAZĂ PENTRU SIGURANȚA PIETONILOR

În perioada 3–9 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea Direcției Rutiere, desfășoară o acțiune preventivă menită să crească siguranța pietonilor și să prevină accidentele rutiere în care aceștia sunt implicați.

În cadrul acțiunii, polițiștii se vor concentra în zonele cu risc crescut, cum sunt:trecerile de pietoni intens circulate, arterele principale din localități, zonele adiacente unităților de învățământ și instituțiilor publice.

Obiectivele acțiunii:prevenirea neacordării priorității de trecere pietonilor aflați regulamentar pe trecere;combaterea traversărilor neregulamentare de către pietoni;creșterea responsabilității tuturor participanților la trafic.

Recomandări pentru pietoni: traversează doar pe trecerile marcate și semnalizate; asigură-te temeinic înainte de a păși pe carosabil;evită folosirea telefonului mobil sau a căștilor în timpul traversării.

Reamintim conducătorilor auto:aveți obligația legală de a reduce viteza și de a acorda prioritate pietonilor care traversează regulamentar.