Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

POLIȚIȘTII RUTIERI ACȚIONEAZĂ PENTRU SIGURANȚA PIETONILOR

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În perioada 3–9 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea Direcției Rutiere, desfășoară o acțiune preventivă menită să crească siguranța pietonilor și să prevină accidentele rutiere în care aceștia sunt implicați.

În cadrul acțiunii, polițiștii se vor concentra în zonele cu risc crescut, cum sunt:trecerile de pietoni intens circulate, arterele principale din localități, zonele adiacente unităților de învățământ și instituțiilor publice.

Obiectivele acțiunii:prevenirea neacordării priorității de trecere pietonilor aflați regulamentar pe trecere;combaterea traversărilor neregulamentare de către pietoni;creșterea responsabilității tuturor participanților la trafic.

Recomandări pentru pietoni: traversează doar pe trecerile marcate și semnalizate; asigură-te temeinic înainte de a păși pe carosabil;evită folosirea telefonului mobil sau a căștilor în timpul traversării.

Reamintim conducătorilor auto:aveți obligația legală de a reduce viteza și de a acorda prioritate pietonilor care traversează regulamentar.

Articolul precedent
 Concert Extraordinar de Ziua Națională a României la Târgoviște – „România în inimi și note”
Articolul următor
PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PRIVIND FURT CALIFICAT
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

Percheziții la un administrator cercetat pentru înșelăciune în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității...

„Doamna Escobar” – un spectacol despre curaj, iubire și limitele umane, la Teatrul Tony Bulandra Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe 9 noiembrie, de la ora 19:00, publicul târgoviștean este invitat...

News

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița – ofertele actualizate de AJOFM

Social 0
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

© 2023 Ziarul Dâmbovița