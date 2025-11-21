Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Polițiștii din Găești au confiscat 270 kg de pește 

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au depistat pe DN 7 un bărbat din comuna Hulubești, care conducea un autoturism ce tracta o remorcă, în care se aflau 270 kilograme de pește destinate comercializării.

În urma verificărilor efectuate împreună cu reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, s-a constatat că transportul peștelui nu respecta cerințele sanitare veterinare: remorca nu era autorizată și nu dispunea de condițiile necesare pentru aprobarea comercializării produselor.

Ca urmare a neregulilor constatate, transportatorul a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.700 lei, conform H.G. nr. 984/2005 privind normele sanitare veterinare și siguranța alimentelor, iar întreaga cantitate de pește a fost neutralizată prin utilizarea de substanțe chimice, pentru a preveni riscuri pentru sănătatea publică.

Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”
