Polițiștii din Găești au confiscat 270 kg de pește 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au depistat pe DN 7 un bărbat din comuna Hulubești, care conducea un autoturism ce tracta o remorcă, în care se aflau 270 kilograme de pește destinate comercializării.

În urma verificărilor efectuate împreună cu reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, s-a constatat că transportul peștelui nu respecta cerințele sanitare veterinare: remorca nu era autorizată și nu dispunea de condițiile necesare pentru aprobarea comercializării produselor.

Ca urmare a neregulilor constatate, transportatorul a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.700 lei, conform H.G. nr. 984/2005 privind normele sanitare veterinare și siguranța alimentelor, iar întreaga cantitate de pește a fost neutralizată prin utilizarea de substanțe chimice, pentru a preveni riscuri pentru sănătatea publică.