Polițiștii din Dâmbovița au depistat mai multe abateri grave la regimul rutier, în urma controalelor desfășurate în mai multe localități din județ. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 08:55, când polițiștii Biroului Rutier au depistat pe strada Constantin Brâncoveanu, din municipiul Târgoviște, un bărbat de 73 de ani, din Târgoviște, care ar fi condus un motociclu electric neînmatriculat.

Tot în cursul aceleiași zile, în jurul orei 14:40, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Târgoviște au surprins un bărbat de 44 de ani, în timp ce conducea un ATV neînmatriculat pe raza comunei Doicești.

În ambele situații, oamenii legii au întocmit dosare penale pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Un alt caz a fost constat în jurul orei 10:15, pe Șoseaua Găești, din municipiul Târgoviște. Polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism și o remorcă, condus de un bărbat de 39 de ani, din comuna Dragodana. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deținea permis de conducere corespunzător categoriei necesare pentru ansamblul de vehicule.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis corespunzător categoriei.

De asemenea, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au depistat un tânăr de 27 de ani, din Titu, care conducea un autoturism pe strada Gării, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Și în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Polițiștii reamintesc că astfel de abateri reprezintă infracțiuni și pot atrage sancțiuni penale, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.