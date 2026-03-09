Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița au organizat o acțiune complexă pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu Serviciul de Ordine Publică și cu reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița, Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Dâmbovița și Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița.

În cadrul acțiunii au fost verificați 37 de agenți economici, iar controalele au condus la aplicarea a 18 sancțiuni contravenționale.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au aplicat 9 sancțiuni, în valoare totală de 33.000 de lei, pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, conform OUG nr. 28/1999. Totodată, a fost confiscată suma de 1.284 lei.

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică au aplicat 2 sancțiuni, în valoare de 2.000 de lei, pentru nerespectarea obligației operatorilor de a asigura mentenanța sistemelor de supraveghere, conform HG nr. 301/2012 și Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor și protecția persoanelor.

Acțiunile de prevenire și control vor continua, polițiștii subliniind că scopul este atât sancționarea abaterilor, cât și creșterea responsabilității agenților economici și protejarea intereselor comunității.

