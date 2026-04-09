Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Dâmbovița au desfășurat trei percheziții domiciliare în comuna Bucșani

Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma descinderilor, polițiștii au descoperit și ridicat o armă neletală supusă autorizării, cu potențial letal, deținută fără drept, care va fi folosită ca probe în continuarea cercetărilor.

Investigațiile vizează stabilirea circumstanțelor în care armele au fost deținute și modul în care acestea ar fi putut fi folosite, cercetările continuând sub coordonarea procurorului de caz.

Pentru buna desfășurare a acțiunilor, polițiștii au beneficiat de sprijinul mai multor structuri, printre care Biroul pentru Protecția Animalelor, Serviciul Criminalistic și luptătorii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița.

Reamintim că deținerea fără drept a armelor și munițiilor reprezintă o infracțiune gravă, iar autoritățile continuă să monitorizeze respectarea legislației în acest domeniu, pentru siguranța comunității. Ancheta în acest caz este în desfășurare, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.