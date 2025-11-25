Polițiștii dâmbovițeni intensifică acțiunile de prevenire a delincvenței juvenile și a traficului de droguri în școli

În perioada 17–20 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic, Poliției Municipiului Moreni și Poliției Municipiului Târgoviște, sprijiniți de efective ale Jandarmeriei, au desfășurat o serie de activități preventive în mai multe unități de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița.

Acțiunile au vizat creșterea nivelului de siguranță în mediul școlar, prevenirea delincvenței juvenile și combaterea consumului și traficului de droguri în rândul elevilor.

Patrule în zona școlilor și verificări cu câini specializați

Zonele adiacente unităților de învățământ au fost monitorizate atent prin patrule pedestre și auto, echipajele fiind însoțite de câini specializați pentru identificarea substanțelor interzise și pentru descurajarea faptelor antisociale.

Discuții interactive cu elevii

În interiorul școlilor, polițiștii au purtat discuții cu elevii despre:siguranța în mediul școlar,prevenirea violenței,riscurile consumului sau traficului de droguri,comportamentul responsabil în mediul online.

Peste 700 de elevi și profesori, informați și instruiți

Beneficiarii acțiunilor au fost 722 de elevi și cadre didactice de la:Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” – Târgoviște,Liceul Teoretic „I.H. Rădulescu” – Târgoviște,Liceul Tehnologic Petrol – Moreni,Școala Gimnazială nr. 3 – Moreni.

Siguranța elevilor, prioritate pentru polițiști

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița transmite că activitățile preventive continuă zilnic în unitățile de învățământ, scopul fiind menținerea unui climat școlar sigur, în care elevii să se dezvolte într-un mediu protejat.