Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Polițiștii dâmbovițeni îi învață pe cetățeni să folosească corect numărul de urgență 112

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, împreună cu colegii de la Postul de Poliție Potlogi, au desfășurat activități cu caracter informativ-preventiv în localitatea Românești.

Acțiunea a vizat reducerea numărului de apeluri nejustificate la numărul unic de urgență 112, precum și prevenirea unor fapte antisociale precum violența și violența domestică, traficul de persoane și criminalitatea informatică.

În cadrul întâlnirilor cu cetățenii, polițiștii au oferit informații detaliate despre consecințele juridice și morale ale apelării nejustificate la 112, explicând modul în care apelurile false pot pune în pericol intervenția rapidă în cazurile reale de urgență. De asemenea, au fost prezentate metode eficiente de prevenire a victimizării și modalități de protejare împotriva infracțiunilor.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița subliniază că responsabilitatea și spiritul civic al fiecărui cetățean contribuie direct la siguranța întregii comunități. Acțiuni precum cele desfășurate în Românești reprezintă un pas important în educarea publicului și întărirea legăturii dintre poliție și comunitate.

Articolul precedent
Accident rutier grav în Crevedia, șapte persoane rănite și transportate la spital
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier grav în Crevedia, șapte persoane rănite și transportate la spital

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un accident rutier grav a avut loc pe DN 1A,...

Mâine, 5 septembrie, debutează Zilele Cetății Târgoviște 2025 – 4 zile de festival în inima orașului 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Târgoviște își deschide porțile pentru iubitorii de cultură, istorie...

Muzeul de Istorie din Târgoviște devine locul unei întâlniri speciale, mâine, 5 septembrie 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 13:00, Muzeul de...

Sezonul Cupa României – Faza 2: Echipele dâmbovițene intră în luptă pe teren

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Fotbalul județean din Dâmbovița intră într-o nouă etapă de...

News

Muzeul de Istorie din Târgoviște devine locul unei întâlniri speciale, mâine, 5 septembrie 

Social 0
Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 13:00, Muzeul de...

„Ai dreptul la bon fiscal” – ANAF a  lansat  o campanie națională de informare în domeniul HoReCa

Social 0
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o...

Polițiștii rutieri din Dâmbovița vânează viteza excesivă – acțiune în întreaga județ

Social 0
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, polițiștii rutieri din...

© 2023 Ziarul Dâmbovița