Polițiștii dâmbovițeni îi învață pe cetățeni să folosească corect numărul de urgență 112

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, împreună cu colegii de la Postul de Poliție Potlogi, au desfășurat activități cu caracter informativ-preventiv în localitatea Românești.

Acțiunea a vizat reducerea numărului de apeluri nejustificate la numărul unic de urgență 112, precum și prevenirea unor fapte antisociale precum violența și violența domestică, traficul de persoane și criminalitatea informatică.

În cadrul întâlnirilor cu cetățenii, polițiștii au oferit informații detaliate despre consecințele juridice și morale ale apelării nejustificate la 112, explicând modul în care apelurile false pot pune în pericol intervenția rapidă în cazurile reale de urgență. De asemenea, au fost prezentate metode eficiente de prevenire a victimizării și modalități de protejare împotriva infracțiunilor.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița subliniază că responsabilitatea și spiritul civic al fiecărui cetățean contribuie direct la siguranța întregii comunități. Acțiuni precum cele desfășurate în Românești reprezintă un pas important în educarea publicului și întărirea legăturii dintre poliție și comunitate.