Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, împreună cu reprezentanți ai Poliției Municipiului Târgoviște, au desfășurat o acțiune de prevenție la Centrul Integrat pentru Copii Târgoviște, dedicată Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor.

Evenimentul a vizat creșterea gradului de informare în rândul persoanelor vulnerabile, copiilor cu nevoi speciale, părinților și cadrelor didactice, cu privire la diferitele forme de violență și la mecanismele instituționale de protecție existente. La activitate au participat peste 55 de persoane.

Polițiștii au prezentat modalitățile de manifestare a violenței domestice și au subliniat importanța prevenirii comportamentelor agresive. Totodată, participanții au aflat informații despre Sistemul de Monitorizare Electronică, inclusiv brățara electronică, și despre aplicația Bright Sky România, destinată sprijinirii victimelor violenței domestice.

La final, polițiștii au oferit recomandări practice privind conduita preventivă și modalitățile de solicitare a sprijinului instituțional, transmitând un mesaj de solidaritate și încredere în autorități.

