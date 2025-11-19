Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Polițiștii dâmbovițeni au marcat  Ziua Internațională a Toleranței prin activități preventive în școli

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Dâmbovița au marcat Ziua Internațională a Toleranței, celebrată anual pe 16 noiembrie, printr-o serie de activități preventive desfășurate între 14 și 17 noiembrie.

În cadrul proiectului național „Fără discriminare”, au fost organizate 11 activități dedicate elevilor de toate vârstele, de la ciclul primar până la liceu, la instituții precum Școala Gimnazială Comișani, Școala Gimnazială Nr. 3 Moreni, Liceul Petrol Moreni și Biblioteca Comunală din Gura Ocniței.

Temele abordate au inclus toleranța, nediscriminarea, prevenirea violenței și combaterea bullying-ului, obiectivul fiind promovarea respectului reciproc și prevenirea comportamentelor agresive în rândul elevilor.

 „Vrăjitoarele: Partea a II-a" – finalul epic ajunge pe marele ecran la Cinema Independența
Tânăr prins la volan fără permis în Dâmbovița
