Poliția în acțiune : 870 de șoferi testați, doi cercetați penal pentru alcool la volan

Polițiștii rutieri din județul Dâmbovița au desfășurat o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, vizând în special tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat.

Obiectivul principal al polițiștilor a fost creșterea siguranței pe drumurile publice, prin depistarea șoferilor care pun în pericol viața proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Au fost efectuate aproximativ 870 de teste cu aparatele alcooltest și drugtest

Dintre acestea, 836 teste au fost pentru alcool.9 șoferi au fost depistați cu alcoolemie pozitivă:7 conducători auto aveau până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat – aceștia au primit sancțiuni contravenționale și permisele le-au fost reținute2 șoferi prezentau peste 0,40 mg/l alcool pur – pentru aceștia s-au întocmit dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului

Recomandări

Polițiștii rutieri reamintesc tuturor conducătorilor auto:

Nu conduceți sub influența alcoolului sau a drogurilor

Respectați limitele legale și semnalizarea rutieră

Asigurați-vă că fiecare călătorie se desfășoară în siguranță

Acțiunea subliniază importanța responsabilității la volan și eforturile poliției pentru reducerea accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool sau substanțe psihoactive.